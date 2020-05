Millariikka Rytkösen kolumni: Menneisyyden tavat joutavat mennä, kun neuvotellaan naisvaltaisten alojen palkoista – pienemmän palkan maksaminen naisille ei ole ok

Tarvittiin #MeToo-kampanja kertomaan, että seksistiset ehdotukset ja pepulle taputtelu eivät ole ok. Tarvittiin Je suis Charlie -kampanja kertomaan, että sananvapautta uhkaava väkivalta ei ole ok. Tarvitsemmeko yhtä näyttävän kampanjan kertomaan sen itsestäänselvyyden, että pienemmän palkan maksaminen naisille ei ole ok?