Miksi Saarikon pyytämää Uniper-kokousta ei kutsuttu koolle? Näin Marin kommentoi

– Olen käyttänyt useita päiviä heinäkuussa lomani aikana Fortumiin ja Uniperiin liittyvien kysymysten äärellä. Yhtiöomistusten tilannetta on käyty läpi talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 28.6. ja ministereille on toimitettu kesällä useaan otteeseen informaatiota asiasta. Lisäksi omistajaohjausosasto on käynyt asiaa muutoin läpi avainministerien kanssa, Marin vastasi MTV Uutisille tekstiviestitse avustajansa välityksellä.

Saarikko haki tietoa muuta kautta

– Ministeri Saarikko on kertonut, että omistajaohjausosastolta saatu informaatio on ollut tuossa tilanteessa riittävää. Itse olen keskustellut omistajaohjausministeri Tuppuraisen kanssa tilanteesta sen eri vaiheissa ja olen myös ollut yhteydessä Saksan liittokansleriin 9.7. ja 21.7. Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokous on pidetty kirjallisella menettelyllä 21.7. kun päätösesitys on ollut olemassa, Marin vastasi MTV Uutisille tekstiviestitse avustajansa välityksellä.