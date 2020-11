Mikko Kärnä vaatii anteeksipyyntöä Jenni Haukiolta: "Pidän tällaista toimintaa harkitsemattomana ja törkeänä"

– Tällainen peli ei yksinkertaisesti vain vetele. Toivottavasti Mäntyniemessä käydään myös asian tiimoilta vakava keskustelu. Tämä ei ole edes ensimmäinen kerta, kun tasavallan presidentin puoliso laukoo tällaisia päättömyyksiä. On aivan uskomatonta väittää, etteikö turkistarhaus muka kuuluisi sivistysvaltioon. Kyllä se todellakin kuuluu. On hienoa että nyt koronakriisinkin keskellä hallitus on tukenut alaa ja pitää huolta sen elinvoimasta kuten kuuluukin.