Mikael Granlundista upea paljastus – teki ruotsalaiselle NHL-pelaajalle suurenmoisen eleen

Ruotsalainen NHL-laituri Fabian Zetterlund jakoi hyvin lämminhenkisen paljastuksen suomalaishyökkääjästä Mikael Granlundista.

Zetterlund toimi Granlundin joukkuekaverina San Jose Sharksissa. Granlund kaupattiin viikonloppuna Dallas Starsiin.

Zetterlundin mukaan Granlund teki hänelle hyvin lämpimän eleen heti sen jälkeen, kun Granlund kaupattiin Pittsburgh Penguinsista Sharksiin kesällä 2023.

– Hän oli aina niin mukava minua kohtaan. Opin häneltä paljon. Hän otti minut siipiensä alle ja teki minusta paremman jääkiekkoilijan, Zetterlund sanoo The Hockey Newsin mukaan.

– Teimme extrajuttuja harjoitusten alla ja niiden jälkeen. Kun hän saapui San Josehen, hän sanoi minulle ensimmäisissä tai toisissa harjoituksissa, että ”hei, tulepas tänne ja tehdäänpä näitä juttuja”. Olin, että ”okei, kuuntelen”. Jatkoimme tuota koko viime ja tämän kauden ajan, Zetterlund kertoo.

Granlund teki Zetterlundille erittäin tärkeän eleen, sillä ruotsalaishyökkääjä oli ajautunut ennen Granlundin tuloa pahaan alamäkeen. Zetterlund kaupattiin kesken kauden 2022–23 Sharksiin. Kaupan jälkeen Zetterlundin loppukauden tehot jäivät hyvin vaatimattomiksi (22 ottelua, 0+3).

Granlundin tulon myötä Zetterlund rikkoi yhden kauden maaliennätyksensä taottuaan 82 ottelussa tehot 24+20=44. Zetterlund oli Ruotsin matkassa viime kevään MM-kisoissa.

Ennen Granlundin Stars-siirtoa Zetterlund nakutti alkukauden 54 ottelussa tehot 14+18=32. Granlund oli pitkien pätkien ajan Zetterlundin ketjukaveri.

– Tämä on kova paikka, Zetterlund kommentoi Granlundin kauppaa.

– Hän oli mahtava johtohahmo tälle joukkueelle. Toki, tämä on bisnestä. Sen suhteen on vaikea tehdä mitään. On vain pakko mennä eteenpäin, mutta tulen kaipaamaan häntä paljon, Zetterlund myöntää.