Mikael Gabriel kommentoi suorassa lähetyksessä sitä, kun otti aikoinaan Putin-tatuoinnin: "Kaikki me tehdään joskus nuorena tyhmiä ratkaisuja"

Artisti Mikael Gabriel julkaisi tänään Nallekarkit-kappaleen, jossa on mukana myös räppärikaksikko JVG. Kappaleeseen julkaistiin Matrix-henkinen musiikkivideo, jonka on ohjannut Karim Saheb. Musiikkivideolla on rekonstruoitu Matrix-elokuvien kuuluisimmat kohtaukset.