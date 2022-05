Mika Aaltola: Suomen ja Ruotsin roolit Natossa tullaan rakentamaan harmaasta graniitista – "Enää ei tarvitse kierrellä ja kaarrella"

Vaikka Suomen Nato-halukkuus on muotoutunut varsin nopeasti, Aaltola sanoo, että sitä on käsitelty Suomessa perin pohjin ja ajan kanssa.

– Tilanne on kypsä. On hyvä tarttua hetkeen ja käydä (Naton) ovesta sisään. Nyt on olemassa se momentum, Aaltola kommentoi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.