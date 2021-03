Miikka taltioi liekehtivän näyn taivaalla – tästä mielenkiintoisessa ilmiössä on kyse

Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan meteoriryhmän vetäjä Jaakko Visuri kertoo, että kyseessä on korkealla lentävän lentokoneen jättövana.

Vana on valaistunut poikkeuksellisen voimakkaasti. Valo on peräisin Auringosta ja se on heijastunut jättövanasta.