Mies tuomittiin elinkautiseen naisen raa'asta murhasta Lahdessa: Ilmoitti hätäkeskukseen uhrin "puuttuvasta korvasta"

Naisen raa'asti surmannut mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen murhasta. Veriteko tapahtui Lahdessa toukokuun lopulla. Oikeudessa kuullun todistajan mukaan mies oli jo aiemmin uhannut naista väkivallalla.

Veriteon motiivina on mahdollisesti ollut mustasukkaisuus. Tuomittu kertoi olleensa tietoinen siitä, että amfetamiinin käyttö on aiheuttanut hänelle aikaisemminkin epäluuloisuutta ja lisännyt impulsiivista käyttäytymistä.

– Teko on tehty paikassa, joka ainakin ennen tapahtumia on ollut (surmatun naisen) ja Kohosen yhteinen koti. Lisäksi Kohonen on ollut ainakin juuri ennen tekoa (naisen) puoliso, toteaa käräjäoikeus tuomiossa.