Mies reagoi naisen torjumiseen törkeällä tavalla – sai pian tuntea nahoissaan, kuka olikaan vastassa

Saeaia jahtasi miestä ravintolan takana ja antoi tämän pian tuntea tekonsa nahoissaan lyönneillään ja potkuillaan. Kaksikkoa yritettiin erottaa toisistaan, mutta Saeaia jatkoi hyökkäystään raivoissaan. Videokuvaa tapahtuneesta on katsottavissa alta.

"Itsepuolustus on tärkeää naisille"

Nykyisin nyrkkeilyvalmentajana työskentelevä Saeaia on ruotinut tapausta Thai PBS:lle . Hän kannustaa muita naisia harrastamaan kamppailulajeja itsepuolustukseksi.

– Ajattelen, että itsepuolustus on tärkeää naisille. Vaikka me naiset emme saata olla fyysisesti miehiä vahvempia, ainakin meillä on itsepuolustustaidot, Saeaia sanoi.