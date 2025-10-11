Uhri kuoli tapahtumapaikalle elvytysyrityksistä huolimatta.
Mies on kuollut metsästysonnettomuudessa Juvalla, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos.
Mies kuoli toisen metsästäjän aseen lauettua ja ammuksen osuttua uhriin metsästyksen loppuvaiheessa.
Sekä uhri että lauenneen aseen omistaja ovat noin 75-vuotiaita miehiä, poliisi tiedottaa.
– Asiassa saadun selvityksen mukaan ase oli nojannut autoa vasten, josta se oli kaatunut ja lauennut, poliisi kertoo.
Asiasta on kirjattu rikosilmoitus kuolemantuottamuksesta.
Tapahtumien kulku ja mahdolliset muut nimikkeet tarkentuvat tutkinnan edetessä.