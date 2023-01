Mielenosoitukset jatkuvat Perussa – turistit jälleen jumissa Machu Picchussa

Etelä-Amerikassa Perussa rajut mielenosoitukset jatkuvat yhä, vaikka lähes kolmasosaan maasta on julistettu poikkeustila.



Paikallista aikaa perjantaina mielenosoittajat ottivat jälleen yhteen poliisin kanssa protesteissa eri puolilla maata.



Mielenosoituksissa on vaadittu presidentti Dina Boluarten eroa ja uusien vaalien järjestämistä. Ainakin 45 ihmistä on kuollut viikkoja kestäneissä protesteissa.