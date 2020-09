Mielenosoittajat vaativat oikeutta poliisin ampumalle Breonna Taylorille – yöllinen ulkonaliikkumiskielto jatkuu Louisvillessa yli viikonlopun, protestit jatkuvat kiellosta huolimatta

Yhdysvalloissa Louisvillen kaupunki on päättänyt ulottaa yöllisen ulkonaliikkumiskiellon ainakin viikonlopun yli. Asiasta kertoo muun muassa paikallinen WLKY-kanava .

Ulkonaliikkumiskielto on voimassa iltayhdeksästä puoli seitsemään aamulla. Se ei koske esimerkiksi työmatkalla olevia. Louisvillen pormestari on pyytänyt keskusta-alueen työnantajia sallimaan työtekijöilleen etätyöt, mikäli se on mahdollista.