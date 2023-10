Metsäjätin johtajalta ymmärrystä Elokapinalle, vaikka protestit häiritsevät tehtaita: "Pitää pystyä sietämään"

Lauantaina MTV:n Uutisextrassa vieraillut Metsä Groupin toimitusjohtaja Ilkka Hämälä ei kaunistele asiaa: sellun ja kartongin laskenut kysyntä syö alan kannattavuutta, ja markkinatilanne on juuri nyt vaikea. Silti yhtiössä on edelleen luottoa tulevaan liiketoimintaan.

– Täytyy muistaa, että toimimme eri markkina-alueilla Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Markkinan heikkous on erityisesti eurooppalainen ilmiö. Pohjois-Amerikassa tilanne on ollut normaalimpi. Viime viikkoina on nähty esimerkiksi sellun hintojen kääntyneen Aasiassa kasvuun. Se on yksi positiivinen merkki, mutta kyllä tämä yleistilanne säilyy Euroopassa varsin vaimeana, Hämälä totesi.