Mestarien liigassa "käsittämätön karnevaalimeininki" – Salzburg osoitti mestarisuosikin suuren puutteen

– Mikä meininki tuolla. 30 000 (katsojaa) tänään ja aivan käsittämätön karnevaalimeininki, Virkkunen tunnelmoi puoliajalla C Moren lähetyksessä.

Ei riitä mestarisuosikiksi

– Salzburg tykittää menemään välittömästi, kun he saavat pallon, Virkkunen kehui itävaltalaisryhmää.

Lopulta Kingsley Coman pelasti Bayernin ja tasoitti ottelun aivan loppuminuuteilla. Toinen osaottelu on vuorossa 8. maaliskuuta, ja se on nähtävissä C Morella.