Mestarien liigan finaalin ulkopuolella kaaos, kannattajat rynnivät yli aitojen – ottelu alku viivästyy entisestään

Raportit stadionilta kertovat satojen fanien rynnineen sisään ilman lippua. Liverpool-kannattajia on saapunut kaupunkiin arviolta jopa 60 000. Noin puolella heistä ei ole lippua otteluun.

Osa faneista on paikalla olevien toimittajien mukaan jonottanut turvatarkastuksesta etenemistä jopa kaksi tai kolme tuntia. Porteilla vallitsevien levottomuuksien taltuttamiseksi on käytetty myös kyynelkaasua .

Liverpoolin kannattajilla on kerrottu myös olevan suuria vaikeuksia päästä omaan katsomoonsa, sillä näille on varattu vain muutama sisäänkäynti, joiden ympärille on muodostunut pullonkauloja.