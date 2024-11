Merikaapelin korjausaluksen määrä lähteä Ranskasta tänään

Suomen ja Saksan välistä merikaapelia korjaamaan saapuvan laivan on määrä lähteä Ranskan Calais'sta tänään iltaseitsemältä Suomen aikaa. Asiasta kertoo suomalainen valtionyhtiö Cinia. Cable Vigilance -aluksen odotetaan aloittavan korjaustyöt Itämerellä viimeistään maanantain aikana. Kaapelin korjauksen arvioidaan valmistuvan marraskuun loppuun mennessä. C-Lion1-tietoliikennekaapelin katkeamisen syy ei ole tiedossa. Kaapelirikko tapahtui Ruotsin talousvyöhykkeellä Öölannin saaren eteläkärjen itäpuolella.

Ruotsin puolustusvoimat antoi poliisille raportin kaapelivauriosta

Ruotsin puolustusvoimat on antanut poliisille ensimmäisen alustavan raportin Itämeren kaapelivauriosta, kertoo yleisradioyhtiö SVT.



Raportti perustuu Ruotsin merivoimien Itämeren pohjassa tekemiin tutkimuksiin, ja se annettiin poliisille eilen illalla.



Ruotsin merivoimista kerrotaan SVT:lle, että raportin tiedot koskevat sitä, mikä on voinut aiheuttaa kaapelirikon. Merivoimat ei kommentoi, mitä tutkimuksissa on selvinnyt.