Melkoinen niksi joka kotiin – jalkapallotähti Robert Lewandowskin oivallus riemastuttaa

Muun muassa ESPN on julkaissut Twitterissä videon Lewandowskin niksistä. Maailmantähti laittoi pätkässä tyttärelleen poninhännän varsin persoonallisella tavalla.

Lewandowski on ollut viime kaudet mahtavassa vireessä. Vuosi 2022 on alkanut myös mainiosti. Mies iski viikonloppuna hattutempun FC Kölnin verkkoon ja ylitti 300 maalin rajan Bundesliigassa. Samaan on pystynyt vain Bayern-legenda Gerd Müller.