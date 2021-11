Vaiherikkaan kisan voittoon ajoi tuolloin Mercedeksen Lewis Hamilton ennen Ferrarin Sebastian Vetteliä ja tallitoveriaan Valtteri Bottasta. Suomalaiskuski kävi kilpailun aikana tulisen sijoitustaistelun Red Bullin Max Verstappenin kanssa (video alla).

Myös palkintojuhlat tarjosivat nähtävää (video pääkuvassa). Hamilton ilmestyi palkintopallille tavalla, joka sai hämmästelevän vastaanoton C Moren selostamossa.

– Tuosta ei puuttunut kuin sähkökitara, niin oltaisiin ihan rokkistaran tasolla, asiantuntija Ossi Oikarinen lohkaisi lähetyksessä.

Vettel puolestaan hermostui, kun yli-innokas selfiekeppiä kantanut henkilö yritti puskea samaan kuvaan F1-tähtien kanssa.

1:11 Valtteri Bottas ja Max Verstappen kävivät Meksikon GP:ssä 2019 kovan sijoitustaistelun, mistä ei selvitty ilman vaurioita.

