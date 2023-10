IEA: Sota Ukrainassa on vauhdittanut vihreää siirtymää

Medvedevin uhoilun taustalla on Telegraphissa julkaistu Britannian uuden puolustusministerin Grant Shappsin haastattelu, jossa hän kertoi Britannian suunnitelleen brittisotilaiden lähettämistä Ukrainaan kouluttamaan ukrainalaisia sotilaita.

Yhdysvaltain senaatti hyväksyi varhain tänään Suomen aikaa lakipaketin, jolla vältetään liittovaltion hallinnon sulku. Väliaikaiseen pakettiin ei sisällytetty Ukraina-rahoitusta, jota republikaanipuolueen radikaalisiipi on vastustanut.

Ukrainan ulkoministeriö kertoo työskentelevänsä yhdysvaltalaisten kanssa, jotta avun toimittaminen voisi jatkua muuta kautta. Yhdysvallat on ollut Ukrainan merkittävin tukija. Se on toimittanut maahan sotilaallista apua jo yli 40 miljardin dollarin edestä.

20.04: Zelenskyi valoi uskoa: "Voitto on tulossa"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on valanut uskoa ukrainalaisiin tilaisuudessa, jossa kunnioitettiin sotilaita. Zelenskyi sanoi “voiton olevan tulossa” taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan.

Britannia liittolaisineen on välttäneet virallista läsnäoloa Ukrainassa vähentääkseen riskiä joutua suoraan konfliktiin Venäjän kanssa.

– Mitä puolustusministeri sanoi on se, että se voi olla mahdollista meille tulevaisuudessa tehdä jotain koulutusta Ukrainassa, Sunak sanoi.

Britannian uusi puolustusministeri Grant Shapps sanoi The Guardianille käyneensä keskusteluja maansa armeijan johtajien kanssa brittijoukkojen lähettämisestä Ukrainaan koulutustehtäviin.

Venäjä aikoo käyttää ensi vuonna puolustusmenoihin lähes 10,8 biljoonaa ruplaa eli vajaat 106 miljardia euroa. Summa on noin kuusi prosenttia Venäjän bruttokansantuotteesta.

Kremlin mukaan puolustusmenojen valtava kasvattaminen on pakollista, koska Venäjää vastaan käydään hybridisotaa.

– On päivänselvää, että tällainen lisäys on tarpeellinen, ehdottoman tarpeellinen, koska olemme mukana hybridisodassa ja jatkamme sotilaallista erikoisoperaatiotamme. Viittaan nyt siis siihen hybridisotaan, jota käydään meitä vastaan, sanoi Kremlin edustaja Dmitri Peskov .

Virallisen Venäjän käyttämä sanapari "sotilaallinen erikoisoperaatio" tarkoittaa käytännössä Venäjän helmikuussa 2022 aloittamaa suurhyökkäystä Ukrainaan. Sota on nykymuodossaan jatkunut merkittävästi Venäjän alkuperäisiä suunnitelmia pidempään.

Britannian mukaan on "hyvin todennäköistä", että Venäjän talous kestää budjetin mukaiset puolustusmenot vuonna 2024, mutta vain muun talouden kustannuksella.

9.23: ISW: Venäjällä ei vieläkään tiedetä, mitkä Ukrainan alueet on pakkoliitetty Venäjään

Presidentti Vladimir Putinin johto ei ole kyennyt selventämään sitä, mitkä Ukrainan alueet tarkalleen ottaen on laittomasti liitetty Venäjään. Siksi vielä vuosi pakkoliitosten jälkeen Venäjän hallituksessa sekä miehitysviranomaisten keskuudessa on yhä hämmennystä asiasta.

Näin kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tuoreimmassa raportissaan.