Mediat: Turmissa ryvettynyt konevalmistaja Boeing myöntää harhauttaneensa ilmailuviranomaisia

Lentokonevalmistaja Boeing on sopinut Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa myöntävänsä syyllistyneensä petokseen. Asiasta kertoivat muun muassa yhdysvaltalaismediat CNN ja The New York Times.



Niiden näkemien oikeusasiakirjojen mukaan Boeing myöntää johtaneensa harhaan Boeing 737 Max -konetyypille lentoluvan antaneita ilmailuviranomaisia. Kyseisen konetyypin kaksi konetta joutuivat vuosina 2018–2019 tuhoisiin lento-onnettomuuksiin.



Toukokuussa oikeusministeriö kertoi Boeingin rikkoneen aiempaa sopimusta, jonka avulla yhtiö oli aiemmin välttänyt rikossyytteen.



The New York Timesin mukaan Boeing joutuu maksamaan myös 487 miljoonan dollarin sakon ja sijoittamaan lähes samankokoisen summan seuraavan kolmen vuoden aikana vahvistaakseen turvallisuudesta ja sääntöjen noudattamisesta vastaavia ohjelmiaan.



Oikeusministeriö nimittää myös kolmeksi vuodeksi riippumattoman tarkkailijan, jonka tehtävänä on valvoa, että yritys tekee ja toteuttaa tarvittavia turvallisuustoimia.



Boeing vahvisti yhdysvaltalaismedioille ja uutistoimisto AFP:lle alustavan sopimuksen syntymisen.