Mediat: Myös Elisabeth Warren saattaa jättää presidenttiehdokaskisan kesken – voitokkaan Joe Bidenin kilpakumppanit hupenevat vauhdilla

Myös Michael Bloomberg luopuu presidenttikisasta

Aiemmin on kerrottu, että miljardöörinäkin tunnettu Michael Bloomberg luopuu demokraattien presidenttiehdokaskisasta. New Yor Timesin mukaan mies antaa tukensa supertiistain menestyjälle, Bidenille, joka on myös ennakkosuosikki istuvan presidentin, Donald Trumpin, haastajaksi.