Me Naiset: Kiira Korpi erosi viime vuoden lopulla miesystävästään ja myönsi itselleen, ettei ole hetero

Entinen taitoluistelija Kiira Korpi, 34, kertoi Me Naisten 8. maaliskuuta julkaistussa jutussa, että hän on viime vuoden lopulla eronnut miesystävästään Pekasta ja on nyt aikuisiällä ensimmäistä kertaa ilman kumppania. Korven ja Pekan suhde kesti vuoden.