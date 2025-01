Me Naiset: Janne Kataja kertoo järjestelystään vastasyntyneen lapsensa äidin kanssa

Me Naiset -lehden haastattelussa Janne Kataja avaa järjestelyään joulukuussa syntyneen vauvansa äidin kanssa.

Juontaja-yrittäjä Janne Kataja yllätti monet alkusyksystä 2024 kertomalla, että hänestä tulee jälleen isä. Vauvansa syntymästä Kataja julkaisi tiedon joulukuussa, kertoen pienokaisen saapuneen maailmaan 13. joulukuuta.

Me Naiset -lehden haastattelussa Kataja kertoo olevansa hyvin "ylpeä, iloinen sekä herkistynyt" uuden elämän ja tuoreen jälkikasvunsa äärellä. Hän kertoo haastattelussa myös lapsen olevan poika.

Kataja ei ole kertonut julkisuuteen, kuka lapsen äiti on. Hänen elämästään julkaistaan 22. tammikuuta Janne Sarjan kirjoittama Loppuunmyyty-niminen kirja, jossa Kataja kertoo jakavansa lapsensa äidin kanssa "yhteisvanhemmuuden sekä syvän ystävyyden".

Lapsen äidin ollessa yksityishenkilö Kataja ei kertomansa mukaan halua avata asiaa enempää julkisuudessa. Hän kertoo kuitenkin lapsen äidillä olevan entuudestaan lapsia. Myös Katajalla on edellisestä liitostaan kaksi teini-ikäistä tytärtä.

– Yhteisvanhemmuus tarkoittaa sitä, että voidaan asua saman tai eri kattojen alla. Meitä molempia tarvitaan yhdessä ja erikseen. Tärkeintä on, että lapsella on rakastavat vanhemmat, jotka kunnioittavat toisiaan, Kataja kommentoi Me Naisille.

Kataja kommentoi MTV Uutisille perheuutistaan syyskuussa 2024. Tuolloin hän vastasi hilpeänä kysymykseen siitä, kuka on lapsen äiti.

– Niin itselläkin on sama kysymys, hän vastasi naureskellen.

– Ei. Tähän kysymykseen mun täytyy vastata näin, että palaan siltä osin, kun palaan asiaan sitten tässä kirjassani, Kataja muotoilee.