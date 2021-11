McKinley pyysi maailmantähdeltä apua kertoakseen äidilleen suuren salaisuutensa – "Etkö ajatellut tätä ihan loppuun asti?"

CNN , NBC News ja New York Post ovat uutisoineet erikoisesta tilanteesta Harry Stylesin konsertissa Milwaukeessa Yhdysvalloissa viime keskiviikkona.

– Hän ja hänen musiikkinsa, sekä se tila, jonka hän on luonut itsensä ja faniensa välillä. Se kaikki merkitsee minulle turvaa, McKinley kertoo.

"Mitä haluaisit minun sanovan äidillesi?"

Videomateriaali sydäntä lämmittävästä hetkestä konsertissa on jaettu ympäri sosiaalista mediaa. Videolla Styles polvistuu McKinleyn eteen lavalla ja käy lyhyen sanavaihdon fanin kanssa.

– Täällä on kyllä tosi paljon ihmisiä, McKinleyn ääni kuuluu epäröivästi, kun fanit ympäri hallia hurraavat.

– Tietenkin täällä on paljon ihmisiä, etkö tiennyt? Etkö ajatellut tätä ihan loppuun asti? Styles kysyy tilanteessa hiukan kiusoitellen.

– Lisa, hän on gay!

"En haluaisi pilata tätä hetkeä..."

Koko halli puhkeaa raikuviin suosionosoituksiin. Jättiruudulta näkyvä McKinleyn äiti Lisa on selvästi herkistynyt ja lähettää lentosuukkoja alas tyttärelleen.

Totuus ei tullut äidille täytenä yllätyksenä

– Minulla on todella siunattu olo, että sain olla osa sitä hetkeä. On harvinaista, että saat kokea tuollaisia ainutlaatuisia kokemuksia elämässä. On kunnia, että sain olla osa sitä kaikkea, McKinleyn äiti Lisa kertoo.