May kiistää lehtitiedon brexit-äänestyksen siirtämisestä ensi tiistaista myöhemmäksi

– Äänestys pidetään, koska se on hyvä sopimus ja se on ainoa sopimus, sanoi brexit-ministeri Stephen Barclay BBC:n haastattelussa.

"Tärkeintä on Mayn tappion suuruus"

– Tärkein asia on se, kuinka suuri hänen tappionsa on, ei se, häviääkö hän vai ei. Kyse on siitä, kykeneekö May vakuuttamaan riittävän monta oman puolueensa kansanedustajaa, ja yrittää neuvotella nykyistä edullisempaa erosopimusta muun EU:n kanssa, arvioi analyytikko Alan Wager UK in A Changing Europe -ajatuspajasta.