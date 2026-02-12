Hyppää pääsisältöön
Etusivu
Videot
Tuoreimmat
Luetuimmat
Odota
Hyppää pääsisältöön
Uutiset
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Liiga
MM-ralli
Olympialaiset
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Muistilista
Hae
Juuri nyt
Avaa
Tuoreimmat
Sää
Olympialaiset
Donald Trump
Asian ytimessä
Rikos
Liiga
Uutiset
Avaa
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Avaa
Liiga
MM-ralli
Olympialaiset
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Avaa
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Avaa
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Avaa
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
Avaa
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Tv-opas
Muistilista
Asetukset
Sivua ei löytynyt | MTVUutiset.fi
Hyppää pääsisältöön
Etusivu
Etsimääsi sivua ei löydy
Voit tutustua uusimpiin ja kiinnostavimpiin uutisiin
etusivullamme
.
Luetuimmat
Nyt
Tänään
Viikko
MTV Uutiset
Konepajankuja 7
00510 Helsinki
Uutistoimituksen päivystys
010 300 5400
Uutisvinkki
uutiset@mtv.fi
WhatsApp
040 578 5504
Sisällöt
Tomi Einonen
Vastaava päätoimittaja
Ilkka Ahtiainen
Uutispäätoimittaja
Mona Haapsaari
Julkaisupäällikkö
Teemu Niikko
Toimituspäällikkö, urheilu
Liiketoiminta ja kehitys
Jaakko Hietanen
Head of Digital Development
Muut palvelut
MTV Katsomo
Makuja
Asiakaspalvelu
MTV Uutiset -palaute
MTV Katsomon asiakaspalvelu
MTV Uutiset on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita
Julkisen sanan neuvosto (JSN)
Tietoa yhtiöstä
Avoimet työpaikat
Mainosta MTV:ssä
Tietosuojalauseke
Evästeasetukset
Käyttöehdot
Videot
Tuoreimmat
Luetuimmat
Odota
Hyppää pääsisältöön
Uutiset
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Liiga
MM-ralli
Olympialaiset
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Muistilista
Hae
Juuri nyt
Avaa
Tuoreimmat
Sää
Olympialaiset
Donald Trump
Asian ytimessä
Rikos
Liiga
Uutiset
Avaa
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Avaa
Liiga
MM-ralli
Olympialaiset
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Avaa
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Avaa
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Avaa
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
Avaa
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Tv-opas
Muistilista
Asetukset
1.
Milano-Cortina 2026
Hiihdossa olympiaskandaalin ainekset – Norja ja USA kohun keskellä
20:46
2.
Milano-Cortina 2026
Norjasta paljonpuhuva reaktio Suomen olympiajoukkueen viinakohuun: "Jo pidempään"
12:12
3.
Mitä ihmettä?
Emilia osti kirpputorilta yllätyspussin ja järkyttyi sisällöstä: "Se oli roskaa"
06:52
4.
Milano-Cortina 2026
Eero Hirvosen tokaisu englanniksi osui – kansainvälinen toimittajajoukko hirnui naurusta
Eilen 18:51
5.
Lääkkeet
Erittäin vaarallinen somehaaste on vienyt nuoria sairaalaan Kuopiossa
15:31
6.
Milano-Cortina 2026
Suomen mäkivalmentajan alkoholinkäytöstä ”enemmän tietoa kuin mitä voidaan kertoa”
16:13
7.
Sosiaalinen media
Poikkeuksellisen rohkea ulostulo venäläispoliitikolta: "Mitä te teette, idiootit?"
16:07
8.
MM-ralli
Janni Hussilla ja Teemu Sunisella hymy korvissa
22:12
9.
Milano-Cortina 2026
Iso poru tyhjästä! Mikko Rantasen peliajassa pahoja virheitä – IIHF:n tilastot täysin pihalla
17:15
10.
Europol
Europol iski hämäriin paketteihin – Kiinasta ujutettiin Eurooppaan 1,2 miljardia väärää rahaa
18:04
Lataa lisää