Matkustajakadosta kärsivät Finnair ja Viking Line kertovat koronavuoden tuloksensa

Finnairin joulukuun matkustajamäärä kutistui 92 prosenttia verrattuna vuoden 2019 joulukuuhun. Koko vuoden osalta pudotus oli yli 76 prosenttia. Lokakuussa päättyneet yt-neuvottelut johtivat noin 600 työpaikan vähennyksiin Suomessa ja suurin osa henkilöstöstä on ollut toistaiseksi lomautettuna. Valtio on rientänyt Finnairin avuksi ja valmistellut yhtiölle vakuudetonta 400 miljoonan euron hybridilainaa.

Viking Linen matkustajamäärä väheni vuoden aikana 70 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Seitsemästä aluksesta vain neljä on liikennöinyt säännöllisesti vuoden aikana ja liiketoimintaa on kannatellut lähinnä rahtiliikenne. Varustamo on saanut valtion takaukset vajaan 40 miljoonan euron likviditeettilainoille, joilla turvataan yhtiön maksuvalmius.