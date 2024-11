Maskimiehet tunkeutuivat kuninkaallisten tontille – William ja Catherine lapsineen nukkuivat muutaman minuutin ajomatkan päässä

Kaksi naamioitunutta varasta iski lokakuussa Windsorin linnan mailla sijaitsevalle Shaw Farm -tilalle varastaakseen siellä säilytettyjä ajoneuvoja, kertoo muun muassa The Sun .

– Heidän on täytynyt tietää, että ajoneuvoja säilytettiin siellä ennen kuin he murtautuivat sinne, sekä milloin on paras aika päästä pakoon ilman, että heidät saadaan kiinni, lähde arvelee.