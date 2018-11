Martti Ahtisaari luopuu The Elders -ryhmän aktiivijäsenyydestä

Presidentti Martti Ahtisaari luopuu aktiivijäsenyydestään The Elders -ryhmässä. Kyseessä on kansainvälinen rauhanedistämisryhmä, jonka jäsen Ahtisaari on ollut vuodesta 2009 lähtien. The Elders -ryhmä kertoo asiasta tiedotteessaan.