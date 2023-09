Mark, 40, on ollut jumissa kilometrin syvyydessä pian viikon – sairastui vakavasti kesken luolatutkimusmatkan

40-vuotias Mark Dickey oli osana suurempaa ryhmää tutkimassa yli 1200 metrin syvyistä Morcan luolaa Turkissa. Tutkimusryhmä ehti 1120 metrin syvyyteen, kun Dickey sairastui. Morcan luola on Turkin kolmanneksi syvin ja Dickey on viettänyt siellä nyt miltei viikon.

Reutersin mukaan Dickey sairastui ruoansulatuskanavan äkilliseen verenvuotoon. Häntä on hoidettu luolaan rakennetussa leirissä, minne hänelle on toimitettu CNN:n mukaan kuusi pussia verta. Hänen tilansa on kerrottu olevan paranemaan päin ja hän pystyy jo seisomaan.