Maija-Liisa, 75, ei epäröinyt ottaa koronarokotetta – näin Rauli Badding Somerjoen kanssa koulua käyneen naisen korona-aika on sujunut

– En epäillyt (rokotuksen ottamista), kun influenssarokotus on ollut ihan kivuton. Se on saatu jo monena vuonna, hän sanoo puhelimitse STT:lle.

Kirjastossa Lenkkeri on tuttu näky

Kuten niin monen kohdalla, korona-aika on muuttanut myös Lenkkerin arkielämän. Normaalisti hän käy usein muun muassa taidenäyttelyissä sukulaisten kanssa. Nyt nämä käynnit ovat toistaiseksi jäissä.

Helpotusta korona-arkeen on tuonut hoivakodin kirjasto, jossa Lenkkeri on tuttu näky. Hän kehuu kirjaston palveluja, ja sitä, että tarjolla on myös uutuuksia.