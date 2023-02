Madonnan muuttuneet kasvot hämmensivät – popin kuningatar otti kantaa somessa: "Turvotus on laskenut"

View this post on Instagram

– Sen sijaan, että olisi keskitytty Petrasiin ja Smithiin, monet ihmiset halusivat puuttua vain lähikuviin minusta. Kuviin, jotka lehdistö on ottanut pitkällä kaikkien kasvot vääristävällä linssillä, Madonna kirjoitti.

– En ole koskaan pyytänyt anteeksi luovia valintojani, enkä sitä miltä näytän tai pukeudun. En aio aloittaa sitä nytkään. Media on arvostellut minua urani alusta alkaen. Olen iloinen, että voin tehdä uraauurtavaa työtä, jotta jälkeeni tulevilla naisilla olisi helpompaa. Beyoncén sanoin: You Won´t Break My Soul, Madonna lopettaa.