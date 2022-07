Madonna ei hyväksy Yhdysvaltain aborttipäätöstä: ”Pelkään tyttärieni puolesta”

Popin kuningatar Madonna kommentoi Yhdysvaltain korkeimman oikeuden kielteistä aborttipäätöstä Instagramissa sunnuntain 26. kesäkuuta. Madonna on sitä mieltä, että päätös on sysännyt hänet ja samalla kaikki Yhdysvaltain naiset epätoivoon.

– Lainsäädäntö on päättänyt, ettei meillä ole enää naisina oikeuksia omaan kehoomme. Nyt korkein oikeus on päättänyt, että naisten oikeudet eivät ole enää perustuslaillisia oikeuksia. Itse asiassa meillä on vähemmän oikeuksia kuin aseella, Madonna kirjoitti Instagram-kuvakarusellinsa yhteydessä.