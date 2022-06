Madison Square Gardenilta voimakas reaktio Stanley Cup -finaalin karuun pahoinpitelyyn – "Hyökkääjä tulee saamaan elinikäisen porttikiellon"

– Ensinäkin me varmistimme, että uhrit saivat sopivaa lääkintähoitoa. Yhtä tärkeää on, että teemme täysin yhteistyötä lainvalvonnan kanssa, koska tämä on nyt rikosasia. Hyökkääjä tulee saamaan elinikäisen porttikiellon Gardeniin ja muihin MSG:n tapahtumiin, Madison Square Garden tiedottaa.