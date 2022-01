Maastohiihtolegenda Marit Björgen sairastui koronaan

Björgenin oli määrä osallistua Italiassa järjestettävään Marcialongan kilpailuun, mutta joutuu nyt jäämään sivuun. Marcialongan kilpailua on järjestetty vuodesta 1971 lähtien. Sillä on mittaa 70 kilometriä.

– Olin todella odottanut tätä, joten se on surullista, mutta aion kannustaa sohvalta käsin ja toivon olevani Jizerkassa 14 päivän päästä, Björgen jatkoi.

Marcialongan kilpailu kuuluu Worldloppetiin, jossa mukana on pitkän matkan hiihtokisoja. Jizerka on Tshekissä helmikuun puolessavälissä järjestettävä kisa. Finlandia-hiihto on osa Worldloppetia.