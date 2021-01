Maan vanhin suomenkielinen sanomalehti Keskisuomalainen täyttää 150 vuotta – lehden perusti 23-vuotias viinatehtaan johtaja

Keskisuomalainen on ilmestynyt nykyisellä nimellään vuodesta 1918. Sanomalehdet Keski-Suomi ja Suomalainen yhdistyivät saman nimen alle, kun päätös lehtien yhdistämisestä tehtiin joulukuussa 1917. Ensimmäinen numero uudella nimellä ilmestyi 3.1.1918.

Nykyisin lehti on kokonaislevikiltään maan neljänneksi suurin päivittäin ilmestyvä sanomalehti. Keskisuomalaisen nykyinen päätoimittaja on Pekka Mervola, joka on työskennellyt pestissään vuodesta 2008 saakka.