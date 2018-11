Maakunnat hyvin eri vaiheissa sote-uudistuksensa kanssa – Eniten ministeriössä huolettaa Päijät-Häme: Joka viides nuori vailla toisen asteen tutkintoa

Pirkanmaalla innokkuutta



Uudellamaalla koossa "huippuryhmä"



Pähkinäsaaren rauhan raja mainittu



– Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä työ on hidastunut ja odotetaan eduskunnan päätöksiä maakunta- ja sote-lakikokonaisuuksista. Varsinais-Suomi on ehkä hitaimmin liikkeellä johtuen alueen tilanteesta koko valmistelun ajan. Toki todettava, että sielläkin valmistelua on tehty.

Päijät-Hämeessä "lamaantuneisuutta ilmassa"



– Päijät-Hämeestä olen eniten huolissani. Se on rakennemuutosaluetta, jossa palvelutarvemittarit osoittavat runsaasti sitä olevan, mutta suhteessa palveluita käytetään vähän. Ja siellä on paljon päihdeongelmia.

– Nuorista 18 prosenttia on vailla toisen asteen tutkintoa eli näköalattomuus on suurta. Alueella on Suomen kolmanneksi eniten koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria. Lisäksi Kunnat pitävät kuntayhtymää tiukassa otteessaan eli resurssit ovat minimaaliset tuottaa tarvittavia palveluita. Siellä on tiettyä lamaantuneisuutta ilmassa.