Maajussi-Elina heittää härskin jouluvitsin kesken haastattelun – näin Otto-rakas reagoi

Kirjeen lähettäjä oli Toivakassa asuva Otto, 37, joka vei Elinalta oitis jalat alta. Alle vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon. Elina päätti nimittäin muuttaa lastensa kanssa Oton luokse Keski-Suomeen Toivakkaan. MTV Uutiset pääsi käymään pariskunnan kotona ja tutustui uusperheen arkeen.

– Meillä kummallakin on ikää ja kokemuksia. Kyllä sen tietää, että tässä on se ihminen, kenen kanssa on loppuelämän. Mitä sitä aikailemaan silloin, Elina sanoo MTV Uutisille.