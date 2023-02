Maailmantähdet unohtivat Oympiastadionin uumeniin salaista tietoa Suomesta – päätyi Markku Kanervan käsiin: "Jumankauta!"

– Sain käsiini Ranskan tekemän paketin meistä. He olivat unohtaneet sen koppiin. Jumankauta, mikä nivaska! Kanerva paljasti ja näytti sormillaan kuvitteellisen paperipinkan paksuutta.

– Se herätti sen ajatuksen siitä, kuinka tarkkaan muutkin jengit skouttaavat meidät ja löytävät kyllä vahvuudet – mitä uutta me voimme tähän peliin tuoda, mitä siinä heidän raportissaan ei ole?

Kilpailu Suomen keskikentällä kasvanut

Sparta Prahaan siirtynyt Kaan Kairinen on yksi ehdokkaista avauskokoonpanoon Suomen keskikentällä.

Kanervan laajan tutkan alla on tällä hetkellä yhteensä 51 suomalaispelaajaa, joiden joukosta hän valitsee kulloisenkin ryhmän karsintaikkunoihin.

Erityisesti parilla pelipaikalla on Suomen maajoukkueessa tällä hetkellä Kanervan näkemyksen mukaan hyvä kilpailutilanne.

– Keskikentälle on paljon hyviä vaihtoehtoja. Riippuu vielä siitä, pelataanko kolmella vai kahdella keskikentän keskustan pelaajalla. Jos pelataan kahdella, kilpailu on entistä kovempi. Toppariosastollekin on mukavasti kilpailua, Kanerva arvioi.