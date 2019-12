Maailman suurin pornosivusto löi lukuja tiskiin Googlen puolesta: kertoo, millainen on Androidin suosio tällä hetkellä

Aina, kun uusi Android-versio julkaistaan kestää oman aikansa, ennen kuin tuorein jakelu on saatavilla kaikille laitteille.

Tänä vuonna Google ei ole enää toukokuun jälkeen päivittänyt tietoa siitä miten iso osa Androidin omistajista käyttää mitäkin Androidin jakelua. Sen vuoksi on ollut vaikea arvioida miten hyvin Android 10 -käyttöjärjestelmä on otettu vastaan ja miten laajalti se on otettu käyttöön.