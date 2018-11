Lukiolaisilta hätähuuto jaksamisen puolesta: "Heitetäänkö lukiolaisille pelastusrengas vai jätetäänkö heidät yksin"

Liitto pitää kouluterveyskyselyn tuloksia erittäin huolestuttavina. Niiden mukaan joka kolmas lukiolainen kokee hukkuvansa koulutyöhön vähintään muutamana päivänä viikossa. Noin 35 prosenttia lukiolaisista on ollut huolissaan omasta mielialastaan kuluneen vuoden aikana.

– Lukiossa on ajauduttu tilanteeseen, jossa vaaditut sisällöt ja käytettävissä oleva aika eivät ole enää millään tavalla tasapainossa. Kurssit ovat täynnä asiaa ja on tavallista, että kaikkea ei ehditä edes yhdessä käsitellä, liiton puheenjohtaja Alvar Euro sanoo.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen mukaan lukiolaiset kuitenkin pitävät avun pyytämistä erilaisiin huoliin vaikeampana kuin avun saamista. SLL on huolissaan opiskeluhuollon palveluiden liian korkeasta kynnyksestä.

– Erityisesti psykologi-, kuraattori- ja lääkäripalvelut vaativat parempaa resursointia. Henkilöstömitoitussuosituksista on tehtävä kuntia ja tulevia maakuntia sitovat, jotta palvelut toteutuvat yhdenvertaisesti joka puolella Suomea, sanoo Roosa Pajunen, joka valittiin liiton puheenjohtajaksi ensi vuodelle.

Lukiolaisten mielestä opiskelijahuoltoa ja muita tukipalveluita on vahvistettava, opintojen kuomittavuuden juurisyihin on puututtava ja opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden saatavuus on varmistettava. Liiton mielestä näihin teemoihin pitää keskittyä myös ensi kevään eduskuntavaaleissa.