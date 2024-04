Lukiolaiset marssivat ulos oppitunneilta vastustaakseen hallituksen leikkauksia: "Tämä ei meille käy"

Hallitus päätti kehysriihessä rajata toisen asteen maksuttomat oppimateriaalit sen kalenterivuoden loppuun, kun nuori on täyttänyt 18 vuotta. Suomen Lukiolaisten Liitto järjestää tätä vastustaakseen ulosmarssin, johon se kehottaa kaikkia Suomen lukiolaisia liittymään.

Lukiolaiset yksimielisiä leikkauksista

SLL:n puheenjohtaja August Kiattrakoolchai kertoo, että tämänaamuisen tiedon mukaan jo lähes sata lukiota on ilmoittanut olevansa mukana huomisessa marssissa, mikä vastaa yli 10 000 opiskelijaa. Lopullinen osallistujamäärä nähdään kuitenkin huomenna. Myös henkilökuntaa on tiedotettu huomisesta ulosmarssista.

Ulosmarssilla halutaan vastustaa lukion muuttamista osin maksulliseksi. Huominen valtakunnallinen ulosmarssi on yksi keinoista tuoda lukiolaisten viesti selvästi perille.

– Me lukiolaiset olemme todenneet yksiselitteisesti aina kehysriihen tiedotustilaisuudesta tähän hetkeen saakka ja vielä huomenna tällä ulosmarssilla, että tämä ei meille käy, sanoo Kiattrakoolchai.

Jatko riippuu hallituksen vastauksista

SLL:n mukaan hallituksen tekemä linjaus on mahdollista vielä estää, koska lakiesityksiä ei ole vielä hyväksytty. Kiattrakoolchai on optimistinen siitä, että hallituksen päätöksiin on vielä mahdollista vaikuttaa.