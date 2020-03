Lotto jäi ilman täysosumaa

Loton kierroksen 12/2020 oikea rivi on 12, 14, 16, 17, 22, 27, 38 ja lisänumero 7. Plusnumeroksi arvottiin 3. Lauantai-Jokerin voittorivi on 7 1 7 9 2 9 5. Lomatonnin voittorivi on Firenze 2.