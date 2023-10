Lotosta ei voittoa – ensi viikolla potti jopa 14,5 miljoonaa euroa

Loton kierroksen 43/2023 oikea rivi on 3, 9, 19, 21, 25, 31 ja 35. Lisänumero 20 ja plusnumero 2.



Ensi viikolla Lotossa on mahdollisuus voittaa 14,5 miljoonaa euroa, joka on tähän mennessä vuoden suurin Loton potti.



Lauantaina ei löytynyt myöskään 6+1 -oikein tuloksia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu 67 kappaletta ja niillä voitti 1 802 euroa.