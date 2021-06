Löfven valmis pääministeriksi ilman budjettisopua – maltillinen kokoomus: "Se on Löfvenin huoli"

Löfven on kuitenkin halukas jatkamaan pääministerinä. Hän kertoi tänään, että voi kuvitella ryhtyvänsä uudeksi pääministeriksi ilman että olisi ensin saanut tukea uuden hallituksen budjetille. Budjettineuvottelut olisi Löfvenin mukaan mahdollista viedä päätökseen myöhemmin.

Ruotsidemokraatit haluavat takuita

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson sanoi, että Löfvenin aie pyrkiä pääministeriksi ilman turvattua budjettia on huono strategia.

– Jos meillä on hallitus, joka ei saa aikaan budjettia, se on merkki siitä että hallitus ei tule virkaan. Mutta se ei ole minun huoleni, se on Löfvenin huoli, Kristersson sanoi.