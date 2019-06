Litsi-hedelmään linkittyvään mystiseen sairauteen kuollut jo yli 100 lasta – vanhempien protestit yltyvät

Kuolemaan johtava diagnoosi on ollut akuutti enkefaliitti, eli neurologinen sairaus, joka johtuu joko viruksesta tai litsi-hedelmään liittyvistä ympäristömyrkyistä.

Vanhemmat ovat juosseet sairaalaan kantaen lastaan ja pyytäneet apua. Kahdessa sairaalassa yli 400 lasta on valittanut kuumeesta, huimauksesta ja ripulista tämän vuoden alusta alkaen. Vanhemmat myös protestoivat sairaalan ulkopuolella.

Helle syynä tapausten lisääntymiseen

Tänä vuonna tapauksia on ollut normaalia enemmän. Suurin syy tälle on viranomaisten mukaan raju helle, joka on jatkunut liian pitkään.