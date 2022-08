Linda, 26, haluaa edistää suomalaisen mallimaailman nykypäiväistymistä: "Mallikuvaston pitäisi mielestäni kuvastaa meitä kaikkia"

Ikoninen Huippumalli haussa -ohjelma starttaa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa maanantaina 12. syyskuuta. Ohjelmassa nähdään 14 mallikokelasta, joista yksi on 26-vuotias Linda.

Linda kertoo olevansa innoissaan siitä, että hänen mukanaolonsa ohjelmassa on vihdoin julkista tietoa.

– On ollut aika vaikeaa pitää salassa ensinnäkin että olen ollut tässä ohjelmassa, ja kun olen saanut uusia ystäviä ja olen hengaillut heidän kanssaan, niin sitäkin on pitänyt salailla. Nyt on tosi vapautunut olo, hän hymyilee.