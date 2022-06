Liikuntarajoite ei ole este urheilemiselle – Otso ajaa hyvän asian puolesta käsipyörällä Suomesta Pariisiin

Yksi matkalle lähtijöistä on helsinkiläinen Otso Laxenius, joka vammautui pienenä lapsena Etiopiassa. Hänen tavoitteenaan on käsipyöräillä osa tuosta matkasta – ja olla samalla toinen henkilö, joka sen olisi käsipyörällä taittanut.

Hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue Team Rynkeby on eurooppalainen joukkue, joka toimii yhdeksässä eri maassa. Tänä vuonna mukana on 2400 pyöräilijää ja 550 huoltotiimin jäsentä. Tavoitteena on kerätä rahaa vakavasti sairaille lapsille ja heidän perheilleen.