Liikenteen päästöt puoliksi vuoteen 2030 mennessä: "Olemme edenneet odotettua nopeammin"

Hallituksen eilen julkistaman ilmastopaketin tärkein yksittäinen päästövähennyskeino on liikenteen päästöjen leikkaaminen. Ministerit vakuuttivat tänään, että liikenteen kunnianhimoiset päästövähennykset myös toteutuvat. Keskustalla ja vihreillä on kuitenkin edelleen erimielisyyksiä siitä, kuinka tarpeellista on tarkastella päästövähennysten riittävyyttä jo ensi keväänä.