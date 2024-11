Liam Paynen 14 vuoden takainen pahaenteinen Twitter-päivitys lähti leviämään somessa laulajan hautajaisten jälkeen

Lokakuussa menehtyneen laulajan Liam Paynen vuosien takainen Twitter-päivitys on lähtenyt leviämään sosiaalisessa mediassa hänen kuolemansa ja erityisesti hänen tällä viikolla pidettyjen hautajaistensa jälkeen.

One Direction -yhtyeestä tunnettu Payne kuoli pudottuaan hotellin kolmannesta kerroksesta Buenos Airesissa 16. lokakuuta. Hänet siunattiin haudan lepoon Englannin Buckinghamshiressä keskiviikkona 20. marraskuuta.

Paynen entiset One Direction -bänditoverit Harry Styles, Zayn Malik Niall Horan ja Louis Tomlinson saapuivat hautajaisiin hyvästelemään edesmenneen ystävänsä. Kyseessä on ensimmäinen kerta miltei yhdeksään vuoteen, kun One Direction -yhtyeen jäsenet nähtiin yhdessä.